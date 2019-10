Coulisses du Bâtiment 2019 : plus d'une dizaine de chantiers Eiffage Construction ouverts au public !

Les journées des Coulisses du Bâtiment visent à valoriser les métiers de la construction auprès du grand public, scolaires ou simples curieux, qui pourront rencontrer des hommes et des femmes bâtisseurs et fiers de l'être. Charpentier, métallier, peintre, maçon, électricien… Une trentaine de métiers passionnants sont à découvrir. Des chantiers et ateliers de toutes tailles - hôpitaux, musées, lycées, maisons individuelles, immeubles d'habitation et de bureaux - habituellement interdits au public, dévoileront ainsi leurs coulisses, à travers toute la France.

Eiffage Construction a permis à de nombreux étudiants de découvrir l'envers du décor des onze chantiers suivants :



La Marina de l'Isle-Adam

Espace Révolution à Limoge

Patinoire du centre sportif Guy Boissière à Lezennes

Résidence Blaise Pascal à Beaucouzé

IUT d'Auch

Parking de la Montagne Verte à Mulhouse

Multiplex Cinéplanet à Aix-en-Provence

UTEP de Bel Air d'Arnage

EHPAD - Idron à Pau

Résidence Parc Miragarri d'Anglet

La Scène nationale à Clermont-Ferrand

Une opération d'envergure qui fonctionne, pleinement appréciée et qui a sans doute suscité parmi les élèves de futures vocations.