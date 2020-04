EIFFAGE : JP Morgan ajuste sa cible à la baisse

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

JP Morgan abaisse son objectif de cours de 85 à 78 euros et réitère sa recommandation d'Achat sur Eiffage. Le bureau d'études a réduit son estimation de bénéfice net de 16% pour l'exercice 2020 du spécialiste du BTP et des concessions compte tenu de ses dernières prévisions de baisse du trafic aérien de 45 % et du trafic routier à péage de 15 %. Le broker anticipe un chiffre d'affaires au premier trimestre 2020 en baisse de 5 à 6%.