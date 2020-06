EIFFAGE : UBS rehausse sa cible

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

UBS rehausse son objectif de cours de 93 à 98 euros et maintient sa recommandation d'Achat sur Eiffage. La banque helvète apprécie l'exposition importante du spécialiste de la construction et des concessions aux actifs autoroutiers français et souligne que ceux-ci devraient bénéficier d'une reprise du trafic routier à péage dans les prochains mois. L'analyste revoit à la hausse ses bénéfice par action ajusté pour les prochains exercices. Il anticipe ainsi un BPA ajusté de 3,05 euros pour 2020 et 6,89 euros pour 2021 contre respectivement 1,84 euro et 6,83 euros dans sa précédente note.