EIFFAGE : acquiert 9 micro-centrales hydroélectriques en France

Eiffage, au travers d’Eiffage Concessions, a annoncé l'acquisition auprès d’un propriétaire indépendant, de 9 micro-centrales hydroélectriques dans le sud-ouest de la France : six sur la rivière l’Agout dans le Tarn, une sur l’Adour dans le Gers, une sur la Vienne en Charente et une sur la Vézère en Dordogne. Ce projet permet au groupe de renforcer son positionnement sur le secteur des énergies renouvelables et s’inscrit pleinement dans sa stratégie de diversification de son portefeuille de concessions sur les territoires dans lesquels il est durablement implanté.