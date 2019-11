EIFFAGE : confirme ses perspectives pour 2019

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Eiffage a dégagé un chiffre d’affaires consolidé de 4,7 milliards d’euros au troisième trimestre, en hausse de 8,9 % (+10,5 % dans les Travaux et +1,8 % dans les Concessions). Ainsi, le chiffre d’affaires consolidé au 30 septembre 2019 atteint 13,2 milliards d’euros, en hausse de 10,6 % à structure réelle et de 8,6 % pcc. Dans les Travaux notamment, l’activité croît de 12,7 % et s’établit à près de 11 milliards d’euros. Concernant les Concessions, l’activité progresse de 1,5 % et s’établit à 2,251 milliards d’euros.Le carnet de commandes des Travaux s'élève à 14,5 milliards d'euros au 30 septembre 2019, en hausse de 4 % sur un an (- 3 % sur 3 mois) et représente 11,7 mois d'activité.Dans ce contexte, Eiffage a confirmé les perspectives de croissance de son activité et de ses résultats pour l'ensemble de l'exercice 2019.