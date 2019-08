EIFFAGE : dévoile de solides résultats au premier semestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Eiffage a dégagé, au titre de son premier semestre, un résultat net en progression de 33,6% à 290 millions d’euros. Pour sa part, le résultat opérationnel courant ressort à 836 millions d’euros, en progression de 3,7%. Quant au chiffre d’affaires consolidé, il s’établit à 8,53 milliards d’euros sur la période, en hausse de 11,6 % à structure réelle et de 9,1 % à périmètre et change constants.Dans le détail, l'activité des Travaux est en forte croissance (+ 14 %), tant en France (+ 14,3 %) qu'à l'international (+ 13,2 %). De son côté, l'activité des Concession progresse de 1,3 % malgré un léger repli du trafic autoroutier en France. ?Ainsi, sur la base de ces résultats semestriels et d'un carnet de commandes solide (+ 3 % sur un an à près de 15 milliards d'euros), le groupe confirme les perspectives de croissance de son activité et de progression de ses résultats sur l'ensemble de l'année 2019.