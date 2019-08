EIFFAGE : dévoile un premier semestre en progression, le titre en profite

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Eiffage gagne 1,96% à 92,78 euros dans le sillage d’un premier semestre en progression et de commentaires rassurants pour le reste de l’année. Ainsi, le groupe de construction et de concessions français a dévoilé pour les six premiers mois de l’exercice un résultat net en hausse de 33,6% à 290 millions d’euros, sensiblement supérieur aux attentes de 18%. Pour sa part, le résultat opérationnel courant est ressorti en hausse de 3,7% à 836 millions d’euros, en ligne.Quant au chiffre d'affaires consolidé, il s'établit à 8,53 milliards d'euros sur la période, en hausse de 11,6 % à structure réelle. Il était attendu en hausse de 8,8%Dans le détail, l'activité des Travaux est en forte croissance (+ 14%), tant en France (+ 14,3%) qu'à l'international (+ 13,2%). De son côté, l'activité des Concession progresse de 1,3% malgré un léger repli du trafic autoroutier en France. ?Ainsi, sur la base de ces résultats semestriels et d'un carnet de commandes solide (+ 3% sur un an à près de 15 milliards d'euros), le groupe a confirmé les perspectives de croissance de son activité et de progression de ses résultats sur l'ensemble de l'année 2019.Dans le sillage de cette publication, Oddo BHF a confirmé sa recommandation Achat et son objectif de cours de 103 euros." La dynamique opérationnelle du groupe reste très bonne avec peu de risques identifiés à court terme. Avec un FCF yield ajusté supérieur à 10% (contre Vinci inférieur à 7%), la valorisation est très attractive alors que, la croissance externe ne constitue pas un risque majeur selon nous ", a-t-il indiqué.