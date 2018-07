EIFFAGE : en forme après le solide trimestre de sa filiale APRR

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Eiffage (+1,82% à 96,02 euros) est bien orienté à la Bourse de Paris après le solide trimestre enregistré par sa filiale de concession autoroutière APRR. Sur la période allant d'avril à juin, cette société a vu son chiffre d'affaires progresser de 7,1% à 646,2 millions d'euros. Il a été alimenté par un trafic en hausse de 4,5%. Barclays tablait sur une croissance de 7,1% du chiffre d'affaires et de 5% du trafic. UBS visait 618 millions d'euros de chiffre d'affaires et +0,2% seulement de croissance du trafic.Au deuxième trimestre, APRR a notamment bénéficié des grèves à la SNCF qui ont conduit de nombreux usagers du train à prendre leur voiture. Le trafic des véhicules légers a progressé de 4,1% au deuxième trimestre sur les réseaux du groupe."Si APRR n'a fourni aucune prévision pour 2018, notre prévision d'une croissance du trafic de 2% semble maintenant conservatrice étant donné qu'elle implique une baisse de 0,4% au second semestre, commente UBS. Cependant, nous pensons que la croissance du trafic enregistrée au deuxième trimestre ne peut être extrapolée au second semestre compte tenu des facteurs exceptionnels dont elle a bénéficié".Le broker souligne que cette solide performance d'APRR est de bon augure pour la rentabilité de sa maison-mère Eiffage dont elle représente 40% de l'Ebit. Le groupe dévoilera ses résultats semestriels complets le 29 août. Depuis plusieurs années, Eiffage mais aussi Vinci ont mis en place un modèle dual BTP/Concessions, le premier étant le principal contributeur au chiffre d'affaires et les secondes la principale source de rentabilité.D'ailleurs, Barclays soulignait récemment que Vinci devrait lui aussi connaitre un deuxième trimestre solide dans ses concessions. L'analyste table sur une croissance du trafic sur les autoroutes du groupe de 2,5%. Egalement présent dans les concessions aéroportuaires, le groupe a d'ores et déjà fait état d'une croissance dynamique de 7,4% de son trafic sur ses plateformes au deuxième trimestre.En Bourse ce mardi, Vinci s'inscrit dans la roue d'Eiffage avec un gain de 1,28%. Le groupe dévoilera ses résultats complets le 27 juillet.