EIFFAGE : finalisation du financement et signature du contrat de l'autoroute A3 en Allemagne

Eiffage, a annoncé, qu'au travers d'Eiffage Concessions, en groupement (50/50) avec JOHANN BUNTE Bauunternehmung, il a finalisé le financement et signé le contrat de partenariat public-privé de l'autoroute A3, d'une durée de trente ans. Le financement a été mis en place, hier, pour un montant d'environ 1,2 milliard d'euros, souscrit par la Banque Européenne d'Investissement (BEI) ainsi que les institutions financières suivantes : DEKA, DZ, KFW-Ipex, HELABA, LBBW, MEAG et MUFG.Attribué par la direction des autoroutes de Bavière du Nord (Autobahndirektion Nordbayern), pour le compte du ministère fédéral des transports et des infrastructures numériques (BMVI), ce contrat porte sur la section d'environ 76 kilomètres de l'autoroute A3, située entre Biebelried et Fürth/Erlangen, en Allemagne.La société dédiée, A3 Nordbayern GmbH & Co. KG, sera chargée de la conception, de l'élargissement de 4 à 6 voies, de l'exploitation et de la maintenance, ainsi que du financement partiel de ces prestations. Engagée sur le niveau de qualité, la société sera rémunérée sur la base de la disponibilité de l'infrastructure à toute heure pour ses utilisateurs.Les travaux, d'un montant total d'environ 1,5 milliard d'euros, seront réalisés par une coentreprise de construction comprenant Eiffage Infra-Bau et JOHANN BUNTE Bauunternehmung.Le projet de l'A3 est le plus grand projet de PPP autoroutier signé en Allemagne à ce jour.