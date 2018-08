EIFFAGE : hausse des résultats semestriels

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Grâce à une activité dynamique dans les Travaux (International et démarrage du Grand Paris Express) et à un trafic autoroutier toujours bien orienté, le résultat opérationnel courant progresse dans toutes les branches. Le résultat net part d'Eiffage s'inscrit en hausse de 25%. L'endettement net est en diminution de 501 millions d'euros sur 12 mois alors que le groupe a investi significativement en croissance externe pour renforcer son ancrage européen.Sur la base de ces résultats semestriels et d'un carnet de commandes en forte croissance (+ 22 %), Eiffage anticipe une croissance d'activité et une nouvelle progression de ses résultats en Travaux et en Concessions.