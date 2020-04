EIFFAGE : l'assemblée générale mixte du 22 avril se tiendra à huis clos

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Eiffage annonce que dans le contexte du Covid-19 et à la suite de l’annonce des mesures de confinement général des personnes en France, les modalités d’organisation de son assemblée générale des actionnaires du 22 avril 2020 ont évolué en fonction des impératifs sanitaires et/ou légaux. Le groupe de BTP et de concessions informe ainsi que l’assemblée générale se tiendra sans la présence physique des actionnaires ni retransmission.La société demande à ses actionnaires d'exprimer leur vote ou pouvoir au président, soit par correspondance en utilisant leur formulaire de vote ou par voie électronique et l'outil Votaccess. Les actionnaires sont égalementinvités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l'assemblée générale sur le site www.eiffage.com/finance/assemblee-generale-eiffage.