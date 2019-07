EIFFAGE : remporte la concession de l'aéroport de Lille

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

La société constituée par Eiffage et Aéroport Marseille Provence, dont Eiffage est l'actionnaire majoritaire, a été désignée concessionnaire de l'Aéroport de Lille-Lesquin par le SMALIM (Syndicat mixte des aérodromes de Lille-Lesquin et de Merville). La société concessionnaire aura à sa charge l'ensemble des missions d'investissement, d'entretien-maintenance et d'exploitation de l'aéroport pour une durée de 20 ans, à compter du 1er janvier 2020. Elle reprendra à cette date le personnel de l'exploitant actuel."Le projet comprend des travaux de rénovation et d'extension du terminal existant pour améliorer les conditions d'accueil des clients et accompagner le développement de la plateforme. La qualité de service sera également améliorée grâce à un vaste programme de déploiement d'outils digitaux visant à améliorer l'expérience clients", a indiqué Eiffage."Les enjeux environnementaux seront largement pris en compte, notamment à travers un plan ambitieux de développement de la desserte de l'aérogare en transport en commun et la réduction de l'empreinte carbone de la plateforme", a assuré la société.