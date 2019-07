Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Eiffage, au travers de sa filiale Eiffage Construction, vient de signer le contrat pour la conception, la réalisation et la maintenance de l’Institut de Cancérologie et d’Imagerie sur le site de la Cavale Blanche rattaché au CHRU de Brest pour un montant de 57 millions d’euros. Cette nouvelle structure regroupera, en un lieu unique, les services de radiothérapie, oncologie, hématologie, imagerie et médecine nucléaire.Réalisé en partenariat avec le cabinet d'architecture Groupe 6, ce nouvel ensemble hospitalier complexe de 29 700 mètres carrés sera construit par les équipes d'Eiffage Construction.La maintenance multi-technique du bâtiment sera assurée pendant 5 ans par les équipes d'Eiffage Énergie Systèmes.