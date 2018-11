EIFFAGE : signe un contrat de 33 millions d'euros pour la rénovation de l'hôtel du Palais à Biarritz

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Eiffage, au travers de sa filiale Eiffage Construction, annonce la signature avec la Socomix, d ‘un nouveau contrat pour la rénovation de l’hôtel du Palais à Biarritz, pour un montant de 33 millions d’euros. Le marché porte sur la rénovation, au sein de ce bâtiment classé, d’une centaine de chambres, des espaces d’accueil et de l’ensemble du sous-sol accueillant les services de l’hôtel. Pradeau Morin, filiale d’Eiffage Construction, réalisera les façades.Les travaux seront réalisés en deux tranches. La première, portant sur la rénovation de la première moitié des chambres, a débuté en octobre 2018 pour une livraison en juin 2019, pour la saison estivale et la venue du G7 fin août. L'hôtel fermera à nouveau ses portes pour la réalisation de la deuxième tranche en octobre 2019 pour une ouverture définitive de ses 137 chambres en juin 2020.L'exploitation de l'hôtel du Palais est assurée par le groupe Hyatt pour le compte de la Socomix, dont les actionnaires principaux sont la mairie de Biarritz et JC Decaux holding.