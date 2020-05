EIFFAGE : superforme grâce à la solidité de son carnet de commandes

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Eiffage (-0,97% à 73,28 euros) superforme un marché ancré dans le rouge. Bien que le spécialiste de la construction et des concessions ait publié un chiffre d'affaires au premier trimestre 2020 en recul de 4,3% à 3,748 milliards d'euros les investisseurs saluent la solidité du carnet de commandes du groupe. Celui-ci ressort à 15 milliards, soit une hausse de 5% sur trois mois. La banque américaine JPMorgan met en avant, pour sa part, le fait que la liquidité du groupe demeure robuste.Le groupe de BTP et de concessions précise s'attendre, dans le contexte sanitaire actuel, à une forte dégradation de l'activité au deuxième trimestre qui conduira inévitablement à une baisse d'activité et de résultats sur l'ensemble de l'année.La société souligne que la reprise devrait s'accélérer dans les travaux avec l'amélioration progressive des conditions sanitaires dans les différents pays d'intervention de la société. Elle ajoute qu'en ce qui concerne les concessions, la levée des mesures de confinement devrait avoir un impact direct sur le trafic.Le chiffre d'affaires construction ressort à 807 millions contre 923 millions un an plus tôt (-12,6%). Celui des infrastructures est en recul de -4,8% à 1,255 milliard. Les revenus de la branche Energie Systèmes est en revanche en légère hausse de 0,9% à 1,002 milliard d'euros.JPMorgan note que les revenus trimestriels du spécialiste de la construction et des concessions est conforme à ses attentes. L'analyste souligne que bien que la société prévoit, sans surprise une forte dégradation au deuxième trimestre de son activité, il constate que le carnet de commandes reste important.Le broker précise que les revenus de la construction sont inférieurs de 8% à son estimation. Le chiffre d'affaires des infrastructures est en ligne avec ses attentes tandis que celui issu de la branche Energie Système est 6% au dessus de l'anticipation de l'analyste.La maison d'études réitère sa recommandation Surpondérer ainsi que son objectif de cours de 78 euros sur Eiffage.En terme de trésorerie, la société souligne qu'Eiffage et ses filiales Travaux disposaient au 31 mars 2020 d'une liquidité de 3,2 milliards d'euros, en hausse de 600 millions par rapport au 31 mars 2019.APRR disposait, lui, d'une liquidité de 2,7 milliards d'euros à fin mars, en hausse de 100 millions. Par ailleurs, l'entité a réalisé deux émissions obligataires de 500 millions d'euros chacune, l'une en janvier à échéance de trois ans pour un coupon de 0 %, et l'autre en avril à échéance de sept ans pour un coupon de 1,25 %. La société a également levé, en avril 2020, 400 millions de billets de trésorerie à échéance d'un an.