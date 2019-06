Eiffage : 2 projets remportés par Immobilier et Aménagement

24/06/2019 | 18:40

Le groupe Eiffage annonce ce lundi soir qu'Eiffage Immobilier et Eiffage Aménagement ont remporté chacun un projet d'Inventons la Métropole du Grand Paris 2.



Il s'agit des projets 'Figures Libres', boulevard de Coubertin à Asnières sur Seine, et 'Open Source', à Nanterre.





