Eiffage : À Montreuil (93), Eiffage Énergie Systèmes rénove la gestion technique du bâtiment tertiaire Terra Nova II

Déjà en charge de l'exploitation technique du bâtiment, nos équipes ont pris en main la rénovation globale de la GTB qui permet le fonctionnement de la CVC. L'ensemble des travaux a été réalisé en site occupé, ce qui a impacté la gestion et la coordination du chantier. Afin de limiter la gêne occasionnée auprès des usagers, les travaux se donc sont déroulés en trois phases. Pour commencer, nos collaborateurs ont procédé à la pose des liaisons Ethernet entre le superviseur GTB et les concentrateurs GTB du bâtiment, installé dans de nouveaux coffrets à chaque étages, puis ils ont posé des liaisons Bus (qui facilitent le câblage et l'extension du système) entre les concentrateurs GTB et les régulateurs de chaque étage du bâtiment.

Du rez-de-chaussée au cinquième étage, ils ont ensuite remplacé des régulateurs de ventilo-convecteurs gainables, avant de poser des compteurs volumétriques (pour l'eau froide) et des compteurs d'énergie (pour l'eau glacée ). Nos spécialistes de la ventilation ont également remplacé les cartes de communication des baies incendie, afin de pouvoir transmettre l'état des CCF à la GTB. Ils ont procédé, par ailleurs, aux reprises de gestion des éclairages des parties communes, puis à la remonter des informations des Tableaux divisionnaires (TD) et des Tableaux généraux basse tension (TGBT) du bâtiment.

Enfin, ils ont pu mettre en place une nouvelle imagerie graphique sur le poste de supervision du mainteneur technique, ainsi que deux nouveaux postes de supervision : un pour chaque hall d'accueil. La reprise complète de la régulation des centrales de traitement d'air a été réalisée avec du matériel de régulation Distech Control, tout comme son intégration dans les armoires existantes.

Crédits photo : © Alexis Toureau