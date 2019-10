Eiffage : À Rillieux-la-Pape, Eiffage Immobilier pose la première pierre de la résidence « Evolution »

Le projet, porté par la Métropole de Lyon, initié par la Ville de Rillieux-la-Pape, coordonné par le GPV (Grand Projet de Ville) et aménagé par le Groupe SERL et Eiffage Immobilier, a vocation à créer un nouveau centre-ville sur la commune dans le quartier du Bottet. Cette nouvelle centralité regroupera à terme commerces, activités tertiaires et logements neufs dotés d'une architecture originale et moderne mais aussi, des espaces publics arborés ouverts à tous, ainsi que de nouvelles voies, complétés par un pôle culturel et un pôle administratif.

Dans ce cadre, un programme immobilier de logements et commerces sur l'Avenue de l'Europe, en plein coeur du nouveau centre-ville du Bottet, a été confié à Eiffage Immobilier. Ce programme rassemble deux résidences « So New » et « Évolution » représentant au global 7 bâtiments et constituant, à terme, une offre de 148 logements avec un accès à la propriété facilité, 3 000 m² de commerces et plus de 170 places de stationnements en sous-sol.

« Évolution » affiche une démarche environnementale affirmée, conformément à la réglementation thermique 2012, garantissant ainsi des logements respectueux de l'environnement et économes en énergie. Eiffage immobilier s'est engagé par ailleurs à obtenir la certification NF Habitat sur l'ensemble de ses logements.

Enfin, afin de répondre à la charte signée avec le Ministère de la Culture et de la Communication « 1 immeuble, 1 oeuvre », un artiste sera sélectionné pour réaliser une œuvre d'art dans la résidence « Évolution ».