Eiffage : A suivre aujourd'hui

Eiffage a remporté un contrat pour la conception/construction de l’aménagement hydroélectrique de Singrobo-Ahouaty en Côte d’Ivoire pour un montant de près de 110 millions d’euros. Ce contrat fait suite à un appel d’offres international lancé par Ivoire Hydro Energy en 2015 et remporté par Eiffage en 2016. En clair, ce dernier porte sur la conception construction du génie civil, ainsi que sur la fabrication, l’installation et la mise en service de l’ensemble des équipements hydromécaniques, électromécaniques et électriques de cette centrale de 44 MW.