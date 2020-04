Eiffage : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Dans le contexte inédit sur le plan sanitaire, social et économique des pays dans lesquels Eiffage intervient, et dans un souci de responsabilité vis-à-vis de l'ensemble de ses parties prenantes, le conseil d'administration de la société, dans sa séance du 31 mars 2020, a décidé exceptionnellement de ne plus proposer de distribution de dividende à l'assemblée générale du 22 avril prochain.Eiffage tient toutefois à préciser que cette décision ne fait pas suite à un manque de liquidités. Le groupe aurait été en mesure d'honorer son dividende tout en conservant la liquidité suffisante pour faire face à la situation présente et poursuivre son développement.A l'heure de statuer sur la prochaine distribution de dividende, le conseil tiendra compte de cette décision tout à fait exceptionnelle.Ainsi, la décision du conseil d'administration conduit à modifier le projet de troisième résolution portant sur " l'affectation du résultat de l'exercice et fixation du dividende ", à supprimer la proposition de versement d'un dividende de 2,80 euros par action et à proposer d'affecter l'intégralité du résultat de l'exercice 2019 au report à nouveau.