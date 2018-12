Eiffage : AB et Vuylsteke, filiales d’Eiffage Benelux, préparent le futur ‘campus Google’ flamand

Avec ses 35 000 m² - parking inclus, O-Forty sera l'un des sites d'entreprises les plus grands et novateurs de Flandre. Ce complexe de bureaux vise à devenir le 'campus Google' flamand puisqu'il accueillera pas moins de 800 salariés du secteur technologique et IT.

La première phase des travaux comprend le gros-œuvre des deux premiers bâtiments sur une série de 8 tours de six étages. En plus des bureaux, il y aura également des salles de réunions communes, une cuisine, un bar, des patios et une salle de réception pour une centaine de personnes.

Le complexe est constitué de bâtiments dit « intelligents » qui favoriseront l'économie d'énergie avec l'arrêt automatique du chauffage et de l'éclairage à la sortie des salles de réunion et un système de ventilation qui soufflera de l'air plus pure que d'habitude dans les bureaux. Global Estate Group veut mettre fin au ' Sickbuildingsyndroom ', un mot Flamand à la mode pour décrire tous les maux (mal de tête, la fatigue, apathie, perte de concentration, troubles oculaires et respiratoires,….) - souvent causés par la climatisation. Selon les experts, les réunions pourraient être beaucoup plus efficaces en diffusant de l'air plus sain à travers les bâtiments.

Avec ce nouveau système de ventilation, 43 m3 d'air frais circuleront quotidiennement bientôt dans les bâtiments d'O-Forty, contre seulement 30 m³ dans les bâtiments administratifs traditionnels.

O-Forty sera également un projet énergétique proche de zéro, générant au moins 10 kWh/an/m² d'énergie renouvelable grâce à une pompe à chaleur et 200 panneaux solaires.

L'ouverture est prévue pour l'été 2019.