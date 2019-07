Eiffage : APRR lance son programme d'animations estivales

Partir en voyage avec un champion du monde

Le samedi 6 juillet sur l'Aire de la Chaponne (A6, Sud d'Auxerre), Valentin Belaud, Champion du Monde de pentathlon moderne, sera présent pour une initiation à l'art de l'escrime, du tir et de la course à pied !

Au programme des Jeux Olympiques depuis 1912, le pentathlon moderne est une épreuve sportive constituée de cinq disciplines : l'escrime, la natation, l'équitation, le tir au pistolet et la course à pied.

À 26 ans, le palmarès de Valentin Belaud est impressionnant : Champion du Monde individuel 2016, Champion du Monde par équipes 2018, Champion du Monde relais 2013, 2014, 2018, Champion du Monde relais mixte 2013, Champion du Monde militaire par équipes 2018, Champion d'Europe par équipes 2018, 3 fois Champion de France. Il est soutenu par APRR dans le cadre du Pacte de performance.

»valentinbelaud.com

La réalité des risques piétonniers

Conscient des dangers piétonniers sur autoroute, APRR a développé un simulateur inédit. À l'aide de la réalité virtuelle, tout un chacun peut s'immerger durant 7 minutes :

- dans un véhicule en panne. Organisé sur le principe d'un « serious game », le conducteur doit alors appliquer les bons gestes pour sortir le plus sûrement possible de son véhicule et contacter les secours.

- dans la peau d'un agent. Après avoir garé son fourgon sur la bande d'arrêt d'urgence, cet agent chemine à pied vers le véhicule immobilisé avec un trafic de véhicules légers et de poids lourds importants (comme un jour de grands départs). Il doit ensuite baliser la zone pour la sécuriser.

Ce simulateur est accessible pour les + de 14 ans, les samedis 13, 20 et 27 juillet sur l'Aire de Dracé (A6, Nord de Lyon) et les samedis 3 et 10 août sur l'aire des Lochères (A6, Nord de Beaune).



Biodiversité et grande faune sur A49 et A5

La biodiversité et notamment la sensibilisation à la grande faune seront à l'honneur lors des animations d'été sur le réseau APRR. Des stands découverte de l'éco-paturagepour entretenir de manière naturelle les abords des voies, des informations sur les « passages à faune » qui enjambent les autoroutes, des ateliers pour reconnaître et réaliser des empreintes d'animaux en argile, ainsi que des marchés de paysseront organisés par les équipes d'APRR mobilisées pour l'événement.

Les samedis 6, 13, 20, 27 juillet et 3 août sur l'Aire de Porte de la Drôme (A49, Nord de Valence) et les samedis 3 et 10 août sur l'Aire de Châteauvillain (A5, Sud de Troyes).

Des rendez-vous attendus

Avec l'expérience des animations d'été, APRR connait les envies et préférences de ses clients : pêche aux canards, envoi de cartes postales (la carte et le timbre sont offerts), modelages, piano en libre-service, réveil musculaire, jeu quizz « connaissez-vous l'autoroute », espace agilité canin (en partenariat avec la SPA), maquillage enfants, course d'orientation, jeux en bois géants…

Ainsi, les vacanciers pourront se reposer (APRR conseille une pause toutes les deux heures) tout en se divertissant.

Détails et carte des animations, dans le communiqué de presse ci-après.