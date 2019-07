Eiffage : APRR lance une aire d'autoroute connectée

19/07/2019 | 15:24

Le groupe Eiffage annonce ce jour le lancement par APRR, sur l'aire autoroutière de Jugy sur l'A6, de l'Aire Lab, “un terrain d'expérimentation pour les innovations connectées, au service des clients et de la sécurité, mais aussi de la maintenance et de l'environnement”.



“La première vague de tests, réalisée en partenariat avec Eiffage Énergie Systèmes, porte sur des objets connectés destinés à améliorer le service aux clients : sécurité des piétons, avec des passages qui s'illuminent la nuit tombée à leur passage, fluidité des véhicules avec un stationnement guidé via du jalonnement dynamique, propreté de l'aire avec des cendriers nouvelle génération, des nettoyages de sanitaires maximisés et une optimisation des tournées de collecte des déchets”, détaille Eiffage.





