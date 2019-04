Eiffage : APRR lance une nouvelle génération d'aires de services

Dans le cadre de son vaste programme d'innnovations visant à offrir toujours plus de services à sa clientèle, APRR a lancé un nouveau concept d'aire le 2 avril dernier, à Dracé sur l'autoroute A6 au Nord de Lyon.

APRR entend proposer à ses clients une nouvelle expérience avec une aire innovante, moderne et accueillante, un lieu de convivialité offrant de nouveaux services et incitant à la pause plaisir.

Soucieuse d'éviter à ses clients de sortir de l'autoroute, APRR propose dès à présent sur l'aire de Dracé, une nouvelle marque de services dédiée à la distribution de carburants, à des prix comparables à ceux pratiqués hors du réseau autoroutier : fulli.

Une offre synonyme degain de temps, d'économies et de sécurité accrue.

D'ici un an, cette offre sera complétée en partenariat avec Autogrill, par de nouveaux services à des prix attractifs.

Côté restauration, une nouveauté en France sur autoroute sera également lancée, avec un concept offrant plus de choix et plus de liberté autour de différentes spécialités culinaires.

L'aire de services de Dracé, intégralement repensée, va permettre à APRR de tester ce concept avant de le déployer progressivement sur d'autres aires de son réseau.

Une nouvelle générationd'aire de services qui va permettre aux clients d'APRR d'expérimenter une nouvelle manière de vivre l'autoroute.

Lire le communiqué de presse ci-dessous.