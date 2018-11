Eiffage : APRR prépare l'hiver !

Fanny, Lucie et Myléne (photo de une), toutes trois agents autoroutières dans l'unité d'exploitation de Lyon-Chambéry, avaient fait le déplacement à Gannat en Auvergne, le 16 octobre dernier. Cette équipage 100 % féminin entendait bien se mesurer avec brio, aux collègues des autres sites d'APRR & AREA, à la faveur des huit épreuves préparatoires à la saison hivernale.

Justement, un programme leur avait été spécialement concocté par les équipes des terres auvergnates, dont le montage de lame de déneigement chronométré, le déneigement (de sciure), un circuit gymkhana en marche avant et arrière, sans oublier le chargement de sel et de fondants au gramme près dans les saleuses.

Quelque 200 personnes réunies

Au total, douze équipes de trois agents issus des unités exploitantes autoroutières d'APRR & AREA (districts) se sont affrontées toute la journée dans la bonne humeur et la convivialité, sous l'œil affuté des commissaires et autres chronométreurs d'épreuves. Ces dizaines d'examinateurs et contrôleurs avaient été eux aussi spécialement dépéchés depuis toutes les directions et les sites du groupe APRR.

Une façon concrète d'appréhender la technicité et la rigueur des activités de déneigement de leurs collègues !

Quatre trophées VH décernés

Les trois déneigeuses rhônalpines n'ont pas démérité, mais ne se classent pas dans le tiercé de tête. Le Trophée d'Or VH est remporté cette année par le district au nom prédestiné de Val-de-l'Isère ; l'unité de Dijon gagne l'Argent et le Bronze va au district d'Auvergne.

La prévention et la sécurité au travail lors de ces opérations délicates étaient aussi largement prises en compte dans les notations. Ainsi, l'équipe du Gâtinais-Île-de-France a reçu un prix spécial distinguant ses efforts et bons résultats en la matière.

En écho à cette manifestation interne, APRR proposait sur l'A6 dès le samedi 27 octobre des animations pré-hivernales aux voyageurs effectuant la pause sur les aires de Mâcon en Saône-et-Loire.

Oui, c'est officiel : #APRRpreparelHiver​ !

Le Challenge VH 2018 à voir en vidéo sur YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=o4xvefD2CJo

À écouter sur soundcloud, les 3 reportages réalisés in situ par Véronique Voiron, journaliste chez Autoroute INFO : https://soundcloud.com/autorouteinfo/sets/viabilite-hivernale