Eiffage : Aménagement désigné lauréat de l'Appel à Projet "Inventons la Métropole du Grand Paris 2" sur le site Patinoire à Asnières-sur-Seine

En mai 2018, la Métropole du Grand Paris, en collaboration avec les maires des villes participantes, a lancé l'appel à projets innovants « Inventons la Métropole du Grand Paris 2 », portant sur 27 sites de son territoire et devant aboutir à des cessions de charges foncières aux équipes lauréates.

Eiffage Aménagement a répondu à cet appel à projets innovants sur le site Patinoire à Asnières-sur-Seine (92) en tant que mandataire commun du groupement candidat composé de :

- Maitrise d'ouvrage : Eiffage Immobilier, BNP Paribas Immobilier, le Groupe Pichet, CDC Habitat et l'UCPA,

- Maitrise d'œuvre : Agence TER, Agence Chabanne+ Partenaires, Studios ORY, Agence O Architecture.

L'offre finale a été déposée à la fin du mois de mars dernier par le groupement, qui a été désigné lauréat le 19 juin 2019 !

Le site Patinoire est situé en bordure du boulevard Pierre de Coubertin et au milieu d'un quartier résidentiel de logements collectifs, pour certains en cours de renouvellement urbain. Il comporte aujourd'hui une piscine, conservée, et un ensemble vieillissant d'équipements sportifs à démolir. Le site est très bien desservi par le métro au nord et au sud (ligne 13), par le T1 (au nord) et accueillera aux Agnettes le Grand Paris Express en 2030. Il s'agit donc d'un territoire à fort potentiel.

Le projet proposé par le groupement, Figures Libres, est un projet qui s'appuie sur l'existant et qui, loin de le nier, met en exergue ses atouts, afin que celui-ci devienne le support d'une proposition innovante, cohérente et adaptée au territoire. Le sport, la santé, le bien-être sont les thèmes forts qui ont guidé le projet. Il est proposé de reconstruire la patinoire au sein d'un équipement prenant la forme d'une 'halle multisports' et regroupant de multiples activités : « Les Plateaux », lieu attractif à l'échelle tant locale que métropolitaine (9 000 m² de SdP environ). Outre une patinoire, on y trouvera des terrains de sports de raquette (squash, badminton, paddle ,tennis), des murs d'escalade, un spa, une salle de Fitness et un club-house. Le sport se diffusera également dans un espace vert public.

La disposition du bâti environnant permet de créer, grâce à des émergences ponctuelles (socle +12), des points de vue remarquables sur le « paysage métropolitain » ; ces vues ont grandement guidé le projet, notamment les modes d'habitation.

Ainsi, dans le projet Figures Libres, on pourra habiter le ciel, l'horizon mais aussi le jardin, à une échelle plus intimiste en cœur d'îlot. La programmation de logements proposée est variée et adaptée à tous types d'habitants : 276 logements en accession, aux vues dégagées sur l'horizon métropolitain, 37 logements locatifs intermédiaires familiaux en cœur d'îlot et une résidence sociale étudiante de 110 chambres réservée à l'accueil des sportifs.

Afin de proposer un projet intégré et résilient, un magasin de sport, des restaurants, une maison de santé et une crèche seront présents ainsi qu'un tiers-lieu animé par plusieurs acteurs innovants. Ce lieu deviendra un lieu de rencontre et de création de lien entre anciens et nouveaux habitants du quartier, et saura évoluer pour répondre aux différents besoins et usages de chacun.

Enfin, Figures Libres est un projet avec de fortes ambitions environnementales et de performance énergétique ; s'inscrivant dans les objectifs du Plan Climat Air Energie Métropolitain. Il prévoit notamment la création d'un système de récupération de la chaleur produite par la patinoire afin d'assurer le chauffage des logements la surplombant, conçu en étroite collaboration avec EDF Dalkia, partenaire exclusif du groupement, et vise la labellisation WELL Community.

Suite à cette désignation, les études démarreront pour un début de travaux fin 2021. L'ensemble des lots sera réalisé par Eiffage Construction.

Le projet étant phasé pour permettre le maintien en fonctionnement de la patinoire existante, une première livraison, incluant la majeure partie de l'équipement sportif et des logements, interviendra mi-2023 et l'ensemble s'achèvera fin 2025.