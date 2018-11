Eiffage : Aménagement et la ville de Châtenay-Malabry inaugurent la Maison du Projet du futur écoquartier LaVallée

La Maison du Projet qui se trouve au sein du nouvel écoquartier LaVallée à Châtenay-Malabry dévoile des atouts exceptionnels démonstrateur de vie durable en Ile-de-France développé avec l'architecte urbaniste François Leclercq. L'opération, réalisée par la 1ère SEMOP (Société d'Economie Mixte à Opération Unique) d'aménagement en France, place le développement durable au cœur de sa démarche.

LaVallée accueillera des logements, des équipements publics (école, crèche, collège), une offre de commerces qui n'existe pas encore à Châtenay-Malabry (boutiques d'habillement, de décoration, de beauté, etc.), mais aussi le siège de Lidl France, qui constituera un véritable moteur économique. L'écoquartier intégrera également une grande promenade plantée, une ferme urbaine et des espaces ludiques et d'animation qui en feront un lieu ouvert non seulement aux habitants du quartier, mais aussi à tous les Châtenaisiens et à la population francilienne.

L'arrivée du tramway T10, prévue en 2023 à l'entrée du quartier, permettra de le relier aux communes environnantes (Clamart, Le Plessis-Robinson, Antony) et d'en faire une nouvelle entrée de ville de Châtenay-Malabry.

LaVallée est exemplaire en termes de développement durable depuis sa conception. En effet, 98 % des bétons et matériaux issus des démolitions seront réemployés sur le site pour créer des futures voieries, un immeuble de logements et parfois même pour les propres besoins du chantier. En parallèle, plusieurs filières d'économie circulaire ont été mises en œuvre pour la réutilisation de 250 m3 des matériels et matériaux de l'ancien site universitaire (équipements électriques, éviers, lavabos, amphithéâtre, mobiliers de bureaux, etc.). Ces opérations sont coordonnées par l'association environnementale RéaVie dont l'action a pour but de réduire les déchets du secteur et de contribuer au recyclage.

LaVallée en chiffres…

Un site de 20 hectares, 3 % de la superficie de la commune

logements 36 500 m 2 de bureaux qui accueilleront le siège social de Lidl France

d'énergies renouvelables 219 millions d'euros d'investissement par la SEMOP