Eiffage : Aménagement signe l’acquisition d’un terrain à Reims en partenariat avec la SEM Agencia

Eiffage Aménagement s'est associé à la SEM Agencia dans le but de mettre en place une structure de co-aménagement. Ce partenariat est une première pour les deux acteurs et s'inscrit dans le développement de la co-production public/privé pour l'aménagement urbain qui s'opère actuellement en France.

A travers ce projet, la collectivité souhaite dépolluer et reconquérir les friches industrielles du territoire. En effet, le site SOFILO a hébergé une usine à gaz EDF pendant plus d'un siècle, ce qui implique des enjeux urbains et environnementaux forts de dépollution. L'opération bénéficie du soutien financier de l'ADEME pour la dépollution du site.

Situé rue des Romains près de la gare de Reims, du centre sportif et du centre des affaires Clairmarais, le projet d'aménagement s'articule autour d'un jardin central et d'une voie nouvelle Nord-Sud.

Conçu par le cabinet d'architectes Thienot Ballan Zulaica, le nouveau quartier proposera une programmation mixte de 340 logements en accession. Une partie de ces logements appartiennent au programme immobilier Luminance, porté par Eiffage Immobilier, déjà en cours de commercialisation.

En plus des immeubles de logements, deux placettes seront aménagées à l'intersection de la rue des Romains et de la rue Edouard Mignot.

L'acquisition du terrain par la SAS AGEA marque le lancement opérationnel du projet dont les travaux de démolition ont débuté en juillet et seront suivis par une dépollution globale du site. Les premières constructions sont prévues à compter de 2019.