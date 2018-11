Eiffage : Aménagement signe la concession d’aménagement de la ZAC du Bois des Granges à Claye-Souilly (77)

Situé au Sud de la ville de Claye-Souilly, le quartier de la ZAC du Bois des Granges s'étendra sur 25 hectares de terrain où sera créée une extension urbaine à vocation principalement résidentielle.

L'objectif de la Ville de Claye-Souilly est de conjuguer préservation du cadre de vie et construction de logements et d'équipements, en privilégiant une urbanisation maîtrisée.

Le projet prévoit donc la création d'environ 528 logements sur une surface de plancher de de 43 500 m². Parmi ces logements, il y aura 50% de logements collectifs, 20% de logements intermédiaires et 30% de lots à bâtir et maisons individuelles.

La conception de ce projet sera assurée par les architectes urbanistes Jean-Marie Lattard et Damien Tavares du cabinet DT Architecture et le paysagiste Denis Targowla.

Eiffage Immobilier sera en charge de la promotion des logements collectifs, dont les premières demandes de permis de construire seront déposées d'ici la fin d'année.