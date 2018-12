Eiffage Benelux : le projet BNP Montagne du Parc remporte un BIM Award

Le nouveau siège de la BNP Paribas Fortis à Bruxelles, prévu pour 2021, sera un bâtiment de plus de 100 000 m² comprenant 55 000 m² de bureaux, un auditorium, un parking souterrain, des commerces, des espaces de restauration et un patio ouvert au public.

L'opération a été récompensée pour sa conception réalisée en BIM (Building Information Modeling).

Conçu par le cabinet d'architecture Baumschlager Eber, l'ensemble se caractérise par son look tout en finesse et élégance fait de plusieurs colonnes de 135 cm en béton architectonique blanc et du granulat vert émeraude de Norvège. La réalisation de sa façade est un réel travail d'orfèvre qui a commencé il y a plus d'un an.

De plus, le bâtiment répond aux exigences des labels Breeam Excellent et Bâtiment Passif.

Vous pouvez suivre l'avancée du chantier toutes les semaines en consultant la vidéo en livestream sur le site www.montagneduparc.be.