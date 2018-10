Eiffage : Benelux organise avec succès la Semaine de la Solidarité

La semaine de la solidarité a été une réussite puisque 180 collègues ont participé à 10 projets différents dans les domaines de l'insertion professionnelle et sociale, de la pauvreté, de l'enfance et de la jeunesse, de la solidarité, de la nature et de l'environnement.

Les collaborateurs d'Eiffage Benelux ont fabriqué des meubles à partir de palettes de bois recyclées en faveur de l'association L'Ancre (Solidarity Pallets), rénové plusieurs locaux (Betonne Jeugd, Ecole La Petite Source), cuisiné avec et pour les jeunes (Habbekrats) et contribué à l'environnement en entretenant diverses réserves naturelles et forêts (Natagora et Natuurpunt).

Nous aimerions remercier toutes les organisations d'avoir accueilli les bénévoles d'Eiffage et d'avoir fait de cette Semaine de l'Engagement Solidaire, un grand succès.

Tous les projets en un coup d'œil :

Betonne Jeugd : intégration sociale de jeunes défavorisés ne correspondant pas aux offres du marché de l'emploi actuel.

Habbekrats : une organisation aidant les enfants et les jeunes de 8 à 18 ans à se sociabiliser. Habbekrats a mis en place onze maisons à travers tout le pays où 2500 jeunes se rencontrent chaque année.

Kamiano Anvers (Sant'Egidio) : Commaunté laïque chrétienne (60 000 membres dans plus de 70 pays sur tous les continents) allant à la rencontre des plus pauvres de leur propre ville.

Natagora : Projets de protection, de sensibilisation et d'éducation à la nature. Mobilisation pour préserver la biodiversité des habitats naturels à Bruxelles, en Wallonie et dans la région de Luxembourg.

Solidarity pallets : Création de mobilier à partir de palettes en bois reyclées qui commenceront une belle 'seconde vie' dans une école.

Sporen : Aide au développement éducatif des enfants, jeunes, familles en situation complexe et/ou précaire.

Ecole la Petit Source: Enseignement spécialisé aux enfants ayant des difficultés d'apprentissage : dyscalculie, dyslexie, langue de signes, dysphasie, et difficultés de concentration.

Fondation Susa : Accompagnement de personnes autistes, personnes ayant une déficience intellectuelle et/ou des troubles du comportement.

ASBL Stappen & Lejo : Foyer d'aide à la protection de jeunes filles âgées de 14 à 21 ans en situation de vulnérabilité sociale. L'ASBL LEJO organisent le projet COMPOT, un lieu créatif et inspirant créé par des jeunes et des bénévoles.