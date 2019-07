Eiffage : Clemessy Maroc carries out compliance work on wastewater treatment plant electrical facilities in the port of Tangiers

Afin de procéder à cette mise à niveau, notre équipe va founir, installer et mettre en service trois transformateurs du courant haute tension (de 1 250 kVA), deux blocs de cellules moyenne tension (de 20 kV), ainsi que les armoires dédiées à la distribution du courant basse tension dans le nouveau bâtiment. Ils vont également fournir, installer et mettre en service les systèmes d'automatisme, des variateurs de courant et des démarreurs. Puis ils mettront en place des armoires de regroupement de fileries assurant la liaison de la câblerie entre les locaux existants (qui ont été abandonnés) et le nouveau bâtiment.

Leur intervention permettra à la SPRET de « prétraiter » la quasi-totalité des eaux usées de la ville de Tanger, contribuant ainsi à mettre fin à la pollution sauvage générée par les déversements d'eaux usées à la mer.

Par l'intermédiaire de sa filiale, Eiffage Énergie Systèmes diversifie ainsi son offre au Maroc.

Crédits photo : © Clemessy Maroc