Eiffage : Construction accompagne la start-up O’Toit, nouvelle façon de faire ses courses pour changer le monde

O'Toit est née il y a 5 ans d'une étincelle, d'une prise de conscience, d'une rencontre entre 4 entrepreneurs du Périgord. Marques, Producteurs, Artisans, O'Toit et les consommateurs : tous sous le même toit !

L'objectif de ce concept est de donner du sens à la distribution en créant et en faisant vivre un modèle économique nouveau, durable, participatif et adapté à l'ère de « homo connectus ».

Le fonctionnement est simple : vous vous rendez sur le site internet O'Toit (https://o-toit.fr/) où vous êtes géolocalisé. Vous choisissiez le Toit le plus proche de chez vous ou de votre travail et vous concoctez votre panier en fonction des artisans, producteurs, marques rattachés à ce Toit. Une fois la commande effectuée, vous pouvez récupérer votre panier de course en vous rendant le matin ou le soir dans ce Toit.

Un Toit est l'endroit où vous récupérez vos courses mais c'est également un lieu de vie pour échanger sur la cuisine, le bricolage, l'environnement, le jardinage et faire des rencontres.

Chez O'Toit, les producteurs, les artisans et les marques fixent leurs prix. Les bénéfices de chaque Toit permettent de dynamiser l'emploi et de participer au développement économique de votre région. Il n'y a aucun gaspillage car la production est réalisée à la demande.

Le premier Toit a ouvert à Bergerac fin mai 2018. La volonté de la start-up est d'ouvrir des toits dans toutes les régions, en commençant par la Nouvelle Aquitaine, pour recréer du lien en centre-ville, pour participer à l'économie des régions pour que chacun et chacune agisse pour un monde qui va dans le bon sens.