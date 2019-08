Eiffage : Construction achève les travaux de réhabilitation et d'extension de Carré Michelet à La Défense (92)

Les équipes d'Eiffage Construction Grands Projets ont démarré fin 2016 les travaux de restructuration lourde de ce bâtiment de 1986.

Cette réhabilitation a permis :

un accroissement de 35 % de la surface par surélévation du bâti avec la construction de 7 niveaux supérieurs côté boulevard circulaire et de 3 autres côté parvis permettant ainsi d'ajouter 10 000 m² supplémentaires à la surface totale de plancher ;

la désolidarisation de deux volumes mitoyens, mettant en valeur sa forme carrée ;

la rénovation des 7 étages existants ;

l'agrandissement des espaces de travail avec des plateaux de 2 700 m².



L'architecture du bâtiment a été complètement repensée par l'agence Crochon Brullmann & Associés, associée à l'agence Architecture et Environnement. Une façade vitrée de 2 300 m², signée Goyer, filiale d'Eiffage spécialisée dans la conception et la mise en œuvre de façades en aluminium et en verre, a remplacé la verrière originelle inclinée pour homogénéiser la silhouette du bâtiment.

Les équipes d'Eiffage Construction ont dû relever plusieurs défis techniques au cours de ce chantier en site contraint :

la mise en place une synchronisation parfaite entre les démolitions et les constructions pour assurer le maintien du contreventement du bâtiment ;

l'installation d'un système de pompage dès le début de la réalisation des voiles périphériques de sous-sol dû à la présence d'une nappe phréatique sous l'immeuble ;

l'évacuation de 12 000 m3 compte tenu de la présence d'une ancienne gare en sous-sol.



Le bâtiment rénové présente une réduction considérable de la dépense énergétique, ainsi que de ses consommations d'eau et de chaleur, tant en termes d'organisation de la construction (recyclage des déchets, modes constructifs, gestion des nuisances, etc.) que de conception du bâtiment (choix des matériaux, organisation de l'espace, orientation des façades, gestion des CVC).

L'opération vise les certifications HQE Rénovation bâtiments tertiaires niveau Exceptionnel et Breeam niveau Excellent, contribuant ainsi à la montée en gamme du parc de bureaux de La Défense.