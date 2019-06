Eiffage : Construction désignée pour la rénovation énergétique de l'hôpital Bel Air de Thionville (57)

Le CHR Metz-Thionville a confié la rénovation totale des façades du bâtiment principal de l'hôpital Bel'Air qui existe depuis 1968 aux équipes d'Eiffage Construction. A l'heure actuelle, il compte 54 unités fonctionnelles différentes, un internat, un IFSI et une nouvelle maternité en cours de livraison.

Les travaux consistent à isoler les 11 000m² de façade en site occupé, la rénovation de 5 530m² de toiture et l'aménagement d'un espace détente et d'une salle de conférence.

Les travaux de rénovation doivent apporter au CHR un gain au niveau des consommations de chauffage de près de 25 % et 17 % sur les consommations globales.

L'ensemble respectera la réglementation thermique 2012 (RT 2012).

A la suite de ces travaux, l'hôpital Bel Air va retrouver son élégance architecturale, imaginé par le cabinet Schott, et améliorer sa performance énergétique :

Pour la façade principale (SUD), le travail a consisté à simplifier l'ensemble et à redonner une image claire et instantanée sur le projet en le divisant par strates pour hiérarchiser les volumes avec un socle, un corps de bâtiment et enfin, un attique.

La partie Sud du socle d'origine est parée d'une sculpture prolongée sur le pignon Est pour constituer un socle solide et structurée.

Le niveau R+1 est aussi conçu de façon linéaire sur toute la partie Sud. Ce niveau se prolonge lui aussi de manière à former un cadre à l'intérieur duquel se détache le corps de bâtiment devenu blanc.

La mise en place de brise soleil de couleur blanche arasant les façades permet de jouer avec le rythme d'origine des ouvertures avec du métal ajouré marquant des pleins et des vides comme un grand damier animant cette partie de bâtiment.



Les équipes d'Eiffage Construction Metz débuteront le chantier en septembre 2019 pour une livraison en octobre 2020.