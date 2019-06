Eiffage : Construction en charge de la réhabilitation et construction neuve d'un internat dans l'enceinte de l'ancienne gendarmerie d'Uzès

La région Occitanie a confié la réalisation d'un internat de 11 300 m² au cœur d'Uzes à Eiffage Construction, mandataire du groupement constitué des entreprises SPIE mission, Ghezzi Menuiserie, Caizergues et Pertuis froid.

Cet établissement permettra de créer un lien entre les deux lycées techniques Gide et Guynemer afin de renforcer leur rayonnement national et international.

Etendu sur 3 niveaux, il comprendra 288 lits, une salle de sport, d'un pôle médico-social et d'un restaurant scolaire pouvant accueillir 850 rationnaires communs aux deux lycées.

Conçu par le cabinet Tourre Sanchis Architectes, il s'agit d'une opération de construction neuve et de réhabilitation puisque le bâtiment sera réalisé dans une ancienne gendarmerie préalablement désamiantée et démolie avec conservation des façades en béton brut matricé qui seront soutenues par un portique métallique le temps de la réalisation.

Cette opération illustre la synergie et le savoir-faire des équipes d'Eiffage Construction pour proposer et mettre en œuvre les dernières techniques afin de redonner vie à des lieux obsolescents et d'offrir aux utilisateurs les conditions de confort et de performance optimales.

--

Personnalités présentes à la cérémonie :