Eiffage Construction et Finalcad : nos collaborateurs nous racontent la vie d'un chantier version numérique !

Dans une démarche d'innovation ouverte et pour répondre aux enjeux du numérique sur les chantiers, Eiffage a signé en 2016 un partenariat avec Finalcad, un logiciel spécialisé dans le suivi de chantier, qui fait partie des nombreux outils et accompagnements mis à disposition des collaborateurs pour optimiser leur travail quotidien. Dans une série de 4 vidéos, nos collaborateurs directement utilisateurs nous livreront chaque semaine leurs préférences et leurs habitudes d'utilisation de cet outil devenu indispensable.

En effet, avec la révolution numérique en cours s'est amorcée une transition sur nos chantiers, et ce depuis plusieurs années. Cette transformation digitale du BTP est un chantier important et représente une véritable dimension stratégique de performance, de productivité, de qualité. La nécessité de se doter de ces outils est multiple : pour mieux collaborer, avec plus de transparence et de fluidité, réduire le temps perdu sur des tâches qui n'ont pas de valeur ajoutée, et surtout, se passer de papiers !

De plus en plus de nos chantiers utilisent maintenant la solution Finalcad, quelle que soit la phase du chantier : pour annoter des plans, contrôler nos ouvrages, faire le suivi d'avancement, ou encore piloter nos sous-traitants. L'ampleur des missions et des responsabilités de nos collaborateurs sur le terrain est telle que s'équiper de ces outils est primordial. Ils permettent une meilleure gestion opérationnelle, un réel accompagnement, et de ce fait une optimisation de la qualité des projets livrés. Et qui de mieux pour nous montrer le caractère complet et indispensable aux chantiers de ce genre de solution, que nos collaborateurs ? Durant 4 semaines, vous découvrirez de façon hebdomadaire les témoignages et réponses des utilisateurs de Finalcad, leurs raisons de l'utiliser, et pourquoi ils ne peuvent plus s'en passer. Découvrez à ce lien la première vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=IiqQKUpUz0k



Pour ceux qui souhaiteraient en savoir plus sur Finalcad, ou adopter l'outil de façon simple et facile, un site d'Eiffage Construction a été conçu pour présenter et s'approprier la solution : https://www.bloginnoec.com/finalcad. Un parcours de formation est également disponible sur MyUniversity, une plateforme créée par l'Université Eiffage et qui délivre de nombreux conseils sur différents types de sujets pour ceux qui souhaitent se former en toute autonomie.



Une nouvelle année de partenariat démarre, c'est l'occasion de se (re)mettre à jour avec Finalcad ! Merci à tous nos collaborateurs pour leur participation !