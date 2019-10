Eiffage : Construction inaugure le nouveau pôle chirurgical et interventionnel Josy Reiffer au cœur de Bordeaux

Ce nouveau pôle, du nom de son protagoniste Josy Reiffers, signe le nouveau départ du pôle chirurgical et interventionnel de l'institut régional de cancérologie Bergonié.

Remporté en Janvier 2016 dans le cadre d'un marché de conception-réalisation, Eiffage Construction est en charge de réalisation de cet édifice d'envergure en tant que mandataire du groupement. Cette opération a été construite en collaboration avec Eiffage Energie Systèmes en charge des travaux courants forts et faibles.

Conçu par le cabinet d'architecture Chabannes, le bâtiment est composé de façades extérieures en béton recouvertes d'une vêture en panneaux minéraux composite Acrytherm© et la structure intérieure est réalisée en poteaux poutres et dalles pleines armé coulées en place.

Cette opération a mobilisé le savoir-faire des équipes d'Eiffage Construction d'une part par la complexité technique liée à la situation au cœur de Bordeaux dans un quartier inscrit dans le périmètre de l'Unesco et d'autre part en raison du délai court de construction (18 mois).

Au total, pas moins de 120 compagnons et collaborateurs auront été mobilisés pour livrer en temps et en heure ce bâtiment de 6 niveaux avec :

un sous-sol pour l'espace radiothérapie équipé d'un bunker

4 niveaux de 1 600m2 chacun accueillant un service de soins continus, 45 lits d'hospitalisation, 2 salles d'imagerie interventionnelles et 6 salles d'opérations.



Après une livraison en Avril 2019, ce nouveau pôle chirurgical et interventionnel offre aux professionnels de la santé, patients et usagers, un écrin architectural moderne, lumineux et fonctionnel pour une prise en charge de grande qualité.

Crédit photo : ©albangilbert