Eiffage : Construction lance les travaux de Convergence, nouvelle implantation du groupe Danone à Rueil-Malmaison

Le projet « Convergence » regroupera la plupart des activités du groupe Danone en France. Le futur bâtiment accueillera environ 1 600 personnes sur une surface de plus de 25 000 m² répartis sur 7 niveaux de superstructure comprenant plateaux de bureaux et terrasses. Deux niveaux de parking en infrastructure offriront 330 places de stationnement aux occupants.

Imaginé par les Studios d'Architecture ORY & Associés, cet ensemble tertiaire se distingue par sa façade ondulée et ses poteaux en forme de « V » en simple et double hauteur de part et d'autre du bâtiment. Goyer, filiale d'Eiffage Infrastructures, spécialisée dans la conception et la mise en œuvre de façades en aluminium et en verre, interviendra également sur le projet.

La végétation occupera une place majeure avec la présence de plantes dans le patio central et l'allée piétonne arborée. Côté énergétique, l'éclairage sera assuré par des luminaires 100 % LED afin d'optimiser la consommation du bâtiment. L'immeuble vise la double certification NF HQE Bâtiments tertiaires niveau Excellent et BREEAM mention Very Good.

Les travaux ont débuté début décembre pour une livraison début 2020.