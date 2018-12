Eiffage : Construction lance les travaux de l’Espace Révolution de Limoges avec l’aide de 5 stagiaires réfugiés soudanais

Le groupe Duval a confié la réalisation du gros-œuvre de l'îlot 1 de l'Espace Révolution à Eiffage Construction et la maitrise d'œuvre à l'architecte René Pestre.

L'îlot 1, d'une surface totale de 11 000 m², accueillera :

un hôtel Ibis Style de 3 300 m²

une résidence senior en R+4 de 96 logements sur 4 929m²,

1400 m² de bureaux,

une crèche,

15 logements libres,

deux commerces et un restaurant,

un parking de 122 places.

Les travaux viennent d'être lancés pour une livraison prévue fin 2020.

Eiffage Construction a accueilli ces 2 dernières semaines 5 stagiaires AFPA dans le cadre du projet HOPE sur ce chantier. Il s'agit de réfugiés soudanais arrivés en France il y a 2 à 3 mois. Le programme HOPE, soutenu par les ministères de l'Intérieur, du Travail et du Logement, a pour but de faciliter l'intégration des réfugiés dans la société française et leur insertion professionnelle.

Journaliste pour l'un, titulaire d'un diplôme BAC + 4 en commerce pour d'autres, ils ont appris les bases du bâtiment au sein de l'AFPA après avoir suivi des heures d'apprentissage du français. Ils seront ensuite accueillis sur différents chantiers des Travaux Services d'Eiffage Construction.

Eiffage Construction envisage l'opportunité de contrats de professionnalisation (maçon, plaquiste etc.) qui leur permettra de poursuivre leur intégration.