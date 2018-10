Eiffage : Construction ouvre 10 de ses chantiers au public à l’occasion de la 16e édition des Coulisses du Bâtiment

Les journées des Coulisses du Bâtiment visent à valoriser les métiers de la construction auprès du grand public, scolaires ou simples curieux, qui pourront rencontrer des hommes et des femmes bâtisseurs et fiers de l'être. Charpentier, métallier, peintre, maçon, électricien… Une trentaine de métiers passionnants sont à découvrir. Des chantiers et ateliers de toutes tailles - hôpitaux, musées, lycées, maisons individuelles, immeubles d'habitation et de bureaux - habituellement interdits au public, dévoileront ainsi leurs coulisses, à travers toute la France.

Le 12 octobre, de 9h à 17h, Eiffage Construction vous permet de découvrir l'envers du décor des dix chantiers suivants (visite gratuite) :

Résidence Saint Didier - Paris 16

Bassin à Flots - Bordeaux

Val Gascon - Auch

Résidence Mithra - Montpellier

2 e élément - Marseille

élément - Marseille Le Patio - Aubagne

Scène Nationale - Clermont-Ferrand

Berlioz Bizet - Soissons

Centre Aquatique - Amiens

Palais des Seniors - Saint Amand les Eaux



Pour y participer et vous inscrire, contactez la FFB de votre département, organisatrice des visites : http://www.ffbatiment.fr/federation-francaise-du-batiment/laffb/le_reseau_FFB.html