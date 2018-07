Eiffage : Construction remet les clés du centre des congrès Robert-Schuman à ses propriétaires M3Congrès et Metz-Métropole

Situé face au Centre Pompidou-Metz et adossé à la gare TGV de Metz-Ville, le centre des congrès Robert Schuman permet d'inscrire Metz Métropole parmi les grandes destinations de tourisme d'affaires et renforce ainsi son attractivité.

Eiffage Construction Lorraine est mandataire du groupement de Conception / Réalisation / Exploitation / Maintenance de ce bâtiment de 15 300m². Eiffage Energie a également participé en tant que co-traitant des lots techniques.

En chantier depuis en février 2016, le centre, en R+5, comprend :

un auditorium de 1 200 places,

une espace d'exposition pouvant accueillir 210 stands,

16 salles de commissions.



Chaque niveau propose une programmation lisible et un jeu de circulations latérales permettant aux usagers de profiter au maximum des vues panoramiques sur la ville.

Horizontalement, l'organisation est scindée en 2 parties bien distinctes : au nord se situent les zones liées aux expositions, tandis que la moitié sud est réservée aux parties logistiques et techniques ainsi qu'à l'auditorium.

Conçu par le cabinet Wilmotte & Associés Architectes, le centre s'inspire de l'identité locale et la valorise, à la fois par son architecture, mais également par les vues qu'il offre sur le patrimoine environnant. Ce projet a pour objectif d'être un véritable lieu de passage, vivant et attractif. Une attention toute particulière a été portée aux parvis et à la passerelle.

L'inauguration officielle du Centre Metz Congrès Robert Schuman aura lieu le 7 septembre 2018 et l'ouverture au public se fera à l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine les 15 et 16 septembre prochains.

L'opération en chiffres :