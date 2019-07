Eiffage : Construction renforce son panel de solutions bas carbone par l'acquisition de l'entreprise B3 EcoDesign

Créée en 2010, B3 EcoDesign est spécialisée dans la transformation de containers en lieux d'habitation. Après la réalisation de plus d'une centaine de maisons individuelles depuis 2011, B3 EcoDesign a progressivement investi l'ensemble des secteurs de la construction : logements collectifs, bureaux, commerces mais aussi extension d'écoles, projets pour l'enseignement et la santé, ou encore créations éphémères.

Depuis 2014, B3 EcoDesign occupe plus de 4 000 m2 sur le site PSA de Rennes - La Janais qui fait l'objet d'un projet de ré-industrialisation. Le site a permis à l'entreprise de développer un processus de construction optimisé s'appuyant sur les procédés du Lean Manufacturing des constructeurs automobiles.

D'ici fin 2019, B3 EcoDesign livrera, à Trélazé près d'Angers, le premier des 4 bâtiments d'habitat collectif en R+4 d'un ensemble de 36 logements pour le bailleur social Maine et Loire Habitat. Cette réalisation fait de B3 EcoDesign la seule entreprise française de procédés industriels 3D à partir de containers maritimes, active sur l'ensemble des typologies d'habitation.

Cette technique d'upcycling, s'inscrivant dans une logique d'économie circulaire, redonne de la valeur à des containers hors d'usage et prolonge leur durée de vie. Le rachat par Eiffage Construction de cette structure contribue pleinement à la politique du groupe Eiffage visant à réduire l'impact carbone de son activité et des produits qu'il délivre.