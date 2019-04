Eiffage : Construction va donner une seconde vie à la pouponnière du site Bel Air à Nancy !

Conçu par le cabinet d'architecture ABC Studio, la pouponnière de 2700 m² sera démolie puis reconstruite en 3 ailes de bâtiments dont une semi enterrée.

Les accès multiples sont dissociés à cause de relief du site. Les 3 ailes de bâtiment constituent des volumes épurés en brique blanche, limitant les ouvertures sur rue et favorisant l'ouverture sur les jardins.

Dénommé « Cocoon », cet espace calme et serein accueillera des publics fragiles comme par exemple des enfants nés sous le secret qui vont être dirigés vers une adoption ou placés en mesure administrative et/ou mesure judiciaire faisant suite à des problématiques familiales. Ces enfants âgés de quelques jours à 6 ans sont pris en charge par l'Aide Sociale à l'Enfance.

L'opération nécessite des travaux de désamiantage importants avant destruction.

D'un phasage complexe, cette opération est également très technique de par les configurations des lieux et la protection des enfants en bas âge lors de la 1ère phase travaux.

Les équipes d'Eiffage Construction commenceront à travailler sur le chantier en mai 2019 après les travaux de désamiantage. La livraison prévisionnelle de l'opération est prévue courant 2021.