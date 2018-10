Eiffage : Deux gares du tramway T6 primées par l’American Concrete Institute

Ces stations, enfouies à 25 m de profondeur, ont été bâties simultanément. Elles étaient inscrites au programme des équipes d'Eiffage Génie Civil, en complément de la partie souterraine de la ligne creusée entre Viroflay et Vélizy.

Les deux gares sont dotées de huit arches en béton blanc, évoquant les viaducs ferroviaires du XIXe siècle qui enjambent la vallée de Viroflay. Particulièrement esthétiques, elles permettent également de renforcer les parois moulées des stations et de soutenir la dalle de béton intermédiaire qui abrite les locaux techniques. Larges d'environ 15 m, elles ont par ailleurs été conçues pour intégrer les escalators.

Fort de près de 20 000 membres dans plus de 120 pays, l'American Concrete Institute (ACI) est un organisme de premier plan en matière de recherche sur les bétons. Le prix « ACI Excellence in Concrete Construction Award », qui récompense des réalisations mettant en œuvre de façon exemplaire des technologies innovantes et un usage innovant du béton, en réponse aux enjeux économiques, environnementaux et esthétiques, a été attribué aux stations du T6 dans la catégorie prestigieuse des Infrastructures.

Rappelons qu'en 2016, le mémorial international de Notre-Dame-de-Lorette, aussi appelé Anneau de la Mémoire, ouvrage exceptionnel en BSI®, lui aussi construit par les équipes d'Eiffage Génie Civil, s'était vu décerner un trophée par cette même organisation.