Eiffage : Duchêne va construire une écluse en Belgique

23/08/2018 | 14:49

Le groupe Eiffage annonce ce jour que la filiale d'Eiffage Benelux, Duchêne, s'apprête à construire une écluse à grand gabarit sur le site d'Ampsin-Neuville, entre Liège et Namur (Belgique).



'Situé sur la Meuse, le site éclusier d'Ampsin-Neuville est le 3e plus fréquenté de Wallonie. 9.250.000 tonnes de marchandises ont transité en 2017, un chiffre qui a doublé en 20 ans. En service depuis 1958, le site est aujourd'hui réhabilité afin de réduire le temps d'attente des bateliers et permettre le passage de bateaux de plus grands gabarits', explique Eiffage.



Les travaux commenceront cette année, pour se terminer en 2023. L'objectif, avec cette nouvelle écluse, est de pouvoir faire transiter plus de 25 millions de tonnes et d'augmenter la capacité de l'ensemble du réseau.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.