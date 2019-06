Eiffage Énergie Systèmes Safety Week : preventing risks when preparing work

Durant 5 jours, nos équipes vont être invitées à se pencher sur l'anticipation des risques, le choix des mesures de prévention adaptées et la maîtrise des aléas dans nos métiers. Par le biais de mises en situation, l'accent sera mis sur la préparation du travail.

Après introduction du sujet par nos directeurs régionaux (qui se sont pliés au jeu de l'interview vidéo), une animation servira de support de réflexion. Via l'exemple d'un saut en parachute, nos collaborateurs seront amenés à définir l'organisation en amont du saut, à réaliser l'analyse des risques et y associer les mesures de prévention à prendre, tout en prenant en compte des aléas de dernière minute et les imprévus. « Pas besoin de s'y connaître en saut en parachute pour savoir analyser les principaux risques liés à cette activité. L'idée est de montrer à nos équipes que la prévention et la sécurité sont, avant tout, des questions de bon sens. Même si l'analyse qu'ils feront de cette situation n'est pas exhaustive, elle leur permettra de se poser les bonnes questions, quant aux mesures de prévention en général », précise Céline Linon

Un retard sur le chantier, une configuration imprévue ou l'absence d'une personne compétente sur un point précis sont autant d'aléas que nos exécutants doivent apprendre à appréhender.

« Si les responsables d'affaires et les chefs de chantier font des analyses préalables aux travaux, les exécutants restent en première ligne. Voilà pourquoi nous souhaitons les inciter à se poser 5 questions, avant de commencer chaque intervention. Le STOPFIVE (analyse des risques de dernière minute) sera donc mis à l'honneur cette année. L'idée est de réaffirmer qu'une seule réponse négative sur les cinq questions soulevées signifie que le travail ne peut pas se faire en sécurité. Chacun doit s'assurer que tous les voyants sont au vert avant d'intervenir », rappelle Céline Linon, animatrice prévention chez Eiffage Énergie Systèmes.

À l'issue de la présentation, chaque participant devra appliquer et faire appliquer cette méthodologie. Il recevra une petite carte « pense-bête » sur laquelle il pourra retrouver les 6 points capitaux d'un côté et les 5 questions du STOPFIVE de l'autre.

Enfin, pour que nous puissions aller « Ensemble vers l'excellence sécurité », chacun sera amené à remonter les bonnes pratiques sur ce thème à son animateur prévention.