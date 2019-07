Eiffage : Énergie Systèmes accompagne Armor sur une nouvelle solution énergétique décarbonée

Expert historique en formulation d'encres et d'enduction de couches fines sur films minces, Armor a développé un film photovoltaïque organique ASCA®, sur mesure, plus agile et favorisant une adaptation saisonnière. C'est la première fois qu'une technologie solaire aussi légère et transparente est expérimentée sur des serres. Elle offre une solution énergétique décarbonée d'excellence. Eiffage Énergie Systèmes a mis son expertise au service de la solution énergétique d'Armor dans la récupération de l'énergie verte produite par le film photovoltaïque.

Cette solution énergétique décarbonée a bénéficié du Fonds Seed'Innov, initiative de soutien aux projets innovants lancée par la Direction du Développement Durable et de l'Innovation Transverse d'Eiffage.

Le dispositif a été installé pour une période d'expérimentation d'un an.