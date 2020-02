Eiffage : Énergie Systèmes favorise l'insertion professionnelle sur le chantier d'une ligne à Très Haute Tension (THT)

En étroite collaboration avec RTE (maître d'ouvrage du chantier), le centre de formation GESR Énergies et les Maisons de l'insertion et de l'emploi de Douai, Lens-Liévin-Hénin-Carvin, Lille Métropole Sud et Arras, notre filiale a entrepris de former des monteurs de lignes aériennes, plus communément appelés « lignards ».

Dans un premier temps, trois réunions d'information ont été organisées par les protagonistes du chantier, afin d'exposer le contenu de la formation proposée et les débouchés envisageables aux 50 candidats mobilisés par les Maisons de l'insertion et de l'emploi. Parmi eux, 24 postulants (dont dix personnes de la région) ont été sélectionnés à l'issue d'une première salve d'entretiens.

Dans un second temps, les candidats retenus ont été invités à tester leurs aptitudes sur le terrain. Lancée entre les villes d'Avelin (59) et Gavrelle (62), le chantier de la future liaison électrique THT nécessite l'installation d'une quarantaine de pylônes innovants d'ici 2022. La station d'essai RTE située à La Capelle (02) a donc été spécialement conçue pour ce chantier. Deux pylônes classiques et deux pylônes Équilibre (prototypes issus de nos études d'ingénierie) ont été érigés dans cette station d'essais pour l'entrainement des futures équipes de maintenance de RTE. Les 24 candidats ont également pu s'y exercer avant de pouvoir valider leur contrat en alternance.

À l'issue de quatre ateliers successifs (sécurité, assemblage d'une console, visite du poste et ascension d'un pylône) et d'un ultime entretien coordonné par nos équipes, les apprentis monteurs de lignes ont entrepris leur formation de deux ans en alternance, sous l'égide d'Eiffage Énergie Systèmes et en vue d'une embauche pérenne.