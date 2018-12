Eiffage Énergie Systèmes : nouvelle stratégie, nouvelles marques

Elle possède de nombreuses compétences et spécialités et dispose d'un réseau dense d'implantations. La combinaison des offres alliant proximité et spécialités représente un levier de performance considérable. Pour que ce travail en commun soit possible, Eiffage Énergie Systèmes a mis en place une organisation opérationnelle transverse portée par des axes marchés centrés sur les attentes de ses clients et réunissant toutes les compétences de la Branche.

Pour accompagner cette organisation par marché et par axe, Eiffage Énergie Systèmes déploie de nouvelles marques, dédiées à chaque marché. Ces marques expertises marché existent toutes désormais et doivent servir pour améliorer la visibilité des offres :

Clemessy, la marque de l'industrie,

Dorsalys, la marque des infrastructures et réseaux,

Expercité, la marque des villes et collectivités,

Terceo, la marque du tertiaire.

Par ailleurs, la Branche a toujours eu des marques dédiées à des savoir-faire voire des niches technologiques. Ces marques sont reconnues par nos clients (Secauto pour l'analyse industrielle, Barep pour la réparation de vannes...). C'est dans cette logique et pour affirmer notre position de 3ème acteur français en génie climatique et énergétique, que la marque Clévia a été créée fin 2017.

Tout ce projet est présenté aujourd'hui même en présence de 900 personnes dont 600 clients lors d'une journée d'échanges organisée au Carreau du Temple à Paris.